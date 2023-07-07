Boston Globe: «Бостон» не собирается обменивать Брауна, игроку дадут максимальный контракт

«Бостон Селтикс» предложит защитнику Джейлену Брауну супермаксимальный контракт, отказавшись от идеи обмена игрока, сообщает Boston Globe.
«Команда из Бостона имела право официально предложить игроку супермаксимальный контракт начиная с 1 июля 2023 года. За прошедшие семь дней свои максимальные контракты уже получили Ламело Болл, Тайриз Халибертон и Энтони Эдвардс, а насчёт Брауна нет никаких новостей.
Но это не значит, что «Селтикс» пытаются обменять Джейлена. Также они не пытаются предложить ему меньший контракт. Причиной является лишь то, что в «Бостоне» были другие важные дела в последние дни. Конечно, между баскетболистом и «кельтами» будут переговоры насчёт деталей контракта, но источники продолжают настаивать на том, что в скором времени соглашение будет достигнуто.
Источники ожидают, что переговоры начнутся со стартом Летней лиги в Лас-Вегасе, то есть в пятницу», — сообщает автор Boston Globe Адам Химмельсбах.
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