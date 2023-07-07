Уральский баскетболист умер от инфекции, полученной на работе в Ozon

Десять сотрудников компании Ozon заразились менингококковой инфекцией в Екатеринбурге. Среди погибших оказался 21-летний баскетболист Кирилл Кугенев, выступавший на студенческом уровне, сообщает портал URA.

В середине июня Кирилл с другом приехали в Екатеринбург, чтобы подработать. Они проживали в общежитии, где, помимо пары друзей, находились ещё семь человек. Уже 22 июня все пожаловались на недомогание, но на работе им не предоставили выходной. Дальше состояние Кирилла ухудшалось, он не мог нормально говорить и ходить. О смерти стало известно 6 июля.

Работники Ozon сообщали в рабочих чатах, что причиной скоропостижной смерти Кугенева стал рак крови, а не инфекция, продолжая зазывать новых работников на обучение. Позже отец опроверг данную информацию, показав справку о смерти юноши.