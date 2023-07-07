Уральский баскетболист умер от инфекции, полученной на работе в Ozon

Десять сотрудников компании Ozon заразились менингококковой инфекцией в Екатеринбурге. Среди погибших оказался 21-летний баскетболист Кирилл Кугенев, выступавший на студенческом уровне, сообщает портал URA.
В середине июня Кирилл с другом приехали в Екатеринбург, чтобы подработать. Они проживали в общежитии, где, помимо пары друзей, находились ещё семь человек. Уже 22 июня все пожаловались на недомогание, но на работе им не предоставили выходной. Дальше состояние Кирилла ухудшалось, он не мог нормально говорить и ходить. О смерти стало известно 6 июля.
Работники Ozon сообщали в рабочих чатах, что причиной скоропостижной смерти Кугенева стал рак крови, а не инфекция, продолжая зазывать новых работников на обучение. Позже отец опроверг данную информацию, показав справку о смерти юноши.
- 7 июля 2023
-
16:46
-
16:38
-
16:04
-
15:36
-
14:35
-
14:06
-
13:37
-
13:05
-
12:45
-
11:40
-
11:10
-
10:22
-
09:58
-
09:47
-
09:28
-
06:42
-
06:28
-
04:20
-
04:11
-
03:16
-
02:43
-
01:01
-
00:37
- 6 июля 2023
-
23:35
-
23:14
-
22:55
-
22:36
-
22:36
-
20:50
-
20:19
-
19:46
-
19:07
-
18:51
-
18:21
-
18:17