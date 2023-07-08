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«Голден Стэйт» подписал новый контракт с Дрэймондом Грином на четыре года

«Голден Стэйт» подписал новый контракт с Дрэймондом Грином на четыре года
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«Голден Стэйт Уорриорз» официально объявил о подписании нового контракта с форвардом Дрэймондом Грином (33 года, 198 см). Подробные условия сделки не разглашаются. По информации СМИ, стороны заключили четырёхлетнее соглашение на $ 100 млн с опцией игрока на последний год.

Напомним, Дрэймонд Грин выступает за «Уорриорз» на протяжении всей карьеры. Он был выбран под 35‑м номером на драфте 2012 года. Вместе с командой Грин четыре раза выиграл чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе сборной США форвард стал двукратным олимпийским чемпионом.

В прошедшем сезоне НБА 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, делал 7,2 подбора и 6,8 передачи за матч, реализуя 52,7% бросков с игры.

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