Комиссионер НБА: мы вынашивали идею внутрисезонного турнира уже 15 лет

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал внедрение нового внутрисезонного турнира, формат которого был объявлен ночью на 9 июля.

«Мы вынашивали идею внутрисезонного турнира уже 15 лет. Думаю, что это идеальный формат для такой глобальной лиги как НБА, думаю это идеально нам подходит.

Введение новых традиций занимает время. Но во всех видах спорта мы видим много инноваций, пришла пора и НБА поменяться и ввести новый турнир», — приводит слова Сильвера ESPN.

Новый турнир будет называть кубком НБА. В нём примут участие все 30 команд лиги, которые будут разделены на шесть групп по участников. После того, как все внутри групп сыграют с каждым по одному разу — восемь команд пройдут в плей-офф (шесть победителей групп и две лучшие команды со вторых мест).