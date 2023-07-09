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Абдул-Джаббар — о Вембаньяме: он смышлённый молодой человек, у него всё получится

Абдул-Джаббар — о Вембаньяме: он смышлённый молодой человек, у него всё получится
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Легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар встретился с новоиспечённым игроком «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой на мероприятии «NBA Con». Джаббар передал несколько напутствий молодому игроку.

«У тебя есть чему поучиться, но как ты видишь, Айзея (Айзея Томас — легенда НБА и организатор NBA Con — Прим. «Чемпионата»), он смышлённый молодой человек, у него всё получится.

Трудность заключается в том, чтобы понять, как ты можешь внести свой вклад в победу. Это то, что ты должен научиться делать со своим набором навыков. Ты узнаешь, что это такое уже во время предсезонных тренировок», — приводит слова Карим ESPN.

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Вембаньяма был тронут словами и вниманием члена Зала Славы баскетбола.

«Для меня это многое значит. Я рад видеть легенд, которые интересуются молодым поколением. Для меня большая честь стартовать в Летней лиге, когда Карим будет присутствовать на трибунах», — приводит слова Вембаньямы ESPN.

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