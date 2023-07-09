Во Франции скончался 17-летний баскетболист
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17-летний французский баскетболист Исса Туре, выступавший за команду «Виши‑Клермон», погиб в субботу в баскетбольном лагере.
Туре утонул в воде недалеко от пляжа Кане-ан-Руссильон на юге Франции.
Об исчезновении подростка стало известно около 16:30 по местному времени, но сигнал тревоги поступил только в 18:00.
По сообщениям местных властей, на место были направлены большие поисковые силы, включая водолазов, пожарных, жандармов, вертолёт и самолёт морской разведки Falcon 50. Тело Туре было найдено водолазами недалеко от пляжа. Туре был объявлен мёртвым около 18:50 после неудачных попыток реанимации.
«Мы все в клубе в шоке. Это побеспокоило всю команду. Это ужасно. Мы думаем о его семье», — сказал президент команды Янн Ле Диурис.
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