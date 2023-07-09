«Лжец и предатель». Фанаты «Олимпиакоса» жёстко обратились к Слукасу

Фанаты «Олимпиакоса» агрессивно отреагировали на переход греческого разыгрывающего Костаса Слукаса в стан принципиального соперника — «Панатинаикоса».

Во время предсезонного товарищеского матча футбольного клуба «Олимпиакос» в Австрии болельщики зажгли факелы и пели кричалки против Слукаса, как до, так и во время игры.

Несколько часов спустя ультрас «Олимпиакоса» Gate 7 выступили с резким заявлением, в котором обвинили Слукаса в предательстве:

«Лжец и предатель», — говорится в заявлении фанатов.

Gate 7 также рассказали о встрече своей делегации с игроком, на которой, по их словам, Слукас признал, что у него были разногласия с тренером Георгиосом Барцокасом по поводу его желаемой роли в команде.

Фанаты также подчёркивают, что игрок на той встрече сказал, что он бы категорически отказался от возможности подписания контракта с «Панатинаикосом», даже если бы они предложили ему очень выгодную сделку.

Ультрас зашли так далеко, что поставили под сомнение статус Слукаса перед второй игрой финала греческой лиги, которую греческий защитник пропустил из-за травмы. В том матче их команда как раз встречалась с «Панатинаикосом» и потерпела поражение.

Баскетболист провёл за «Олимпиакос» два сезона. В прошедшем сезоне Евролиги Слукас набирал 11,0 очка, 2,1 подбора и 5,6 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» дошёл до финала Евролиги, где уступил «Реалу».