Вембаньяма прокомментировал вторую игру в составе «Сан-Антонио»

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался по поводу своей второй игры в Летней лиге. Его команда встречалась с «Портленд Трэйл Блейзерс» и уступила сопернику со счётом 85:90. Француз заработал 27 очков.

«Я очень хотел выиграть. Думаю, в моих силах было сделать больше для победы. Нам надо продолжать учиться. На протяжении примерно трёх четвертей мы показывали не самую лучшую игру. Затем, в четвёртой, начали доминировать. Показали истинное лицо этой команды», — приводит слова Вембаньямы ESPN.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.