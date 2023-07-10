«Я разочарован». Эмбиид высказался о возможном уходе Хардена из «Филадельфии»

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отерагировал на новость о том, что Джеймс Харден запросил обмен из команды.

«Разочарован. Но, с другой стороны, я понимаю, что это бизнес… Мы навсегда останемся мальчиками. Хочу, чтобы он остался… Надеюсь, что его мнение по этому вопросу удастся изменить», — приводит слова Эмбиида Clutch Points.

Напомним, 30 июня 2023 года Харден запросил обмен из «Сиксерс», будучи недовольным тем, как команда обошлась с его контрактом. Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, команда из штата Пенсильвании всё ещё хочет оставить 33-летнего баскетболиста у себя в составе. В случае обмена главным претендентом на игрока считается «Лос-Анджелес Клипперс».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.