Владимир Гомельский: процесс комплектования в ЦСКА не закончен

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что ЦСКА ещё подпишет контракты с новыми игроками в это межсезонье.

«Процесс комплектования не закончен. Я жду новых имён в ростере ЦСКА. найти полноценную замену Милутинову крайне сложно. На рынке нет равных по классу игроков. А с защитниками (разыгрывающими и атакующими) дело обстоит гораздо лучше», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, в предыдущем сезоне армейцы заняли третье место в Единой лиге ВТБ, в заключительной серии оказавшись сильнее «Зенита». В полуфинале подопечные Эмиля Райковича не смогли сломить сопротивление «Локомотива-Кубань» (3-4). В итоге победителем чемпионата стал казанский УНИКС под руководством Велимира Перасовича.