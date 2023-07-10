Владимир Гомельский: процесс комплектования в ЦСКА не закончен
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что ЦСКА ещё подпишет контракты с новыми игроками в это межсезонье.
«Процесс комплектования не закончен. Я жду новых имён в ростере ЦСКА. найти полноценную замену Милутинову крайне сложно. На рынке нет равных по классу игроков. А с защитниками (разыгрывающими и атакующими) дело обстоит гораздо лучше», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в предыдущем сезоне армейцы заняли третье место в Единой лиге ВТБ, в заключительной серии оказавшись сильнее «Зенита». В полуфинале подопечные Эмиля Райковича не смогли сломить сопротивление «Локомотива-Кубань» (3-4). В итоге победителем чемпионата стал казанский УНИКС под руководством Велимира Перасовича.
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