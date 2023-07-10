Энтони Эдвардс: драфт 2020 года — один из лучших за долгое время

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался по поводу драфт-класса 2020 года.

«Они говорили, что у нас провальный драфт-класс, но если посмотреть, как всё складывается, то мы очень хороши.

Считаю, что драфт 2020 года – один из лучших за долгое время», — приводит слова Эдвардса Fadeaway World.

Напомним, 3 июля стало известно, что игрок достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Соглашение рассчитано на пять лет. В минувшем регулярном сезоне Эдвардс принял участие в 79 играх, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,9 подбора и 4,4 передачи при реализации бросков с игры 45,9%, трёхочковых — 36,9%.