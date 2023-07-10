Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс: драфт 2020 года — один из лучших за долгое время

Энтони Эдвардс: драфт 2020 года — один из лучших за долгое время
Комментарии

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался по поводу драфт-класса 2020 года.

«Они говорили, что у нас провальный драфт-класс, но если посмотреть, как всё складывается, то мы очень хороши.

НБА. Актуальное:
«Другие ребята думают обо мне». Диллон Брукс уверен, что наводит страх на соперников
«Другие ребята думают обо мне». Диллон Брукс уверен, что наводит страх на соперников

Считаю, что драфт 2020 года – один из лучших за долгое время», — приводит слова Эдвардса Fadeaway World.

Напомним, 3 июля стало известно, что игрок достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Соглашение рассчитано на пять лет. В минувшем регулярном сезоне Эдвардс принял участие в 79 играх, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,9 подбора и 4,4 передачи при реализации бросков с игры 45,9%, трёхочковых — 36,9%.

Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Кажется, Вембаньяма начал оправдывать ожидания! Конец игрового дня в Летней лиге НБА
Live
Кажется, Вембаньяма начал оправдывать ожидания! Конец игрового дня в Летней лиге НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023