Вембаньяма рассказал, что он не будет общаться с прессой в ближайшие 2–3 месяца

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что он не собирается общаться с прессой в ближайшие 2–3 месяца.

«Я пропускаю чемпионат мира, у меня будет 2–3 месяца. Это время должно изменить мою жизнь.

По правде говоря, я собираюсь скрыться от прессы на эти месяцы», — приводит слова Вембаньямы Basket News.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Напомним, сегодня, 10 июля, Вембаньяма провёл вторую игру в Летней лиге. Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды. Он заработал 27 очков.