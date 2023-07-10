Вембаньяма рассказал, что он не будет общаться с прессой в ближайшие 2–3 месяца
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Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что он не собирается общаться с прессой в ближайшие 2–3 месяца.
«Я пропускаю чемпионат мира, у меня будет 2–3 месяца. Это время должно изменить мою жизнь.
По правде говоря, я собираюсь скрыться от прессы на эти месяцы», — приводит слова Вембаньямы Basket News.
НБА. Актуальное:
Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
Напомним, сегодня, 10 июля, Вембаньяма провёл вторую игру в Летней лиге. Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды. Он заработал 27 очков.
Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
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