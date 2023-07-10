Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма рассказал, что он не будет общаться с прессой в ближайшие 2–3 месяца

Вембаньяма рассказал, что он не будет общаться с прессой в ближайшие 2–3 месяца
Комментарии

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что он не собирается общаться с прессой в ближайшие 2–3 месяца.

«Я пропускаю чемпионат мира, у меня будет 2–3 месяца. Это время должно изменить мою жизнь.

По правде говоря, я собираюсь скрыться от прессы на эти месяцы», — приводит слова Вембаньямы Basket News.

НБА. Актуальное:
«Другие ребята думают обо мне». Диллон Брукс уверен, что наводит страх на соперников
«Другие ребята думают обо мне». Диллон Брукс уверен, что наводит страх на соперников

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Напомним, сегодня, 10 июля, Вембаньяма провёл вторую игру в Летней лиге. Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды. Он заработал 27 очков.

Летняя лига НБА. Итоги игрового дня:
Кажется, Вембаньяма начал оправдывать ожидания! Конец игрового дня в Летней лиге НБА
Live
Кажется, Вембаньяма начал оправдывать ожидания! Конец игрового дня в Летней лиге НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023