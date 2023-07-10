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Болельщики «Сан-Антонио» прокомментировали выступление Вембаньямы во 2-й игре Летней лиги

Болельщики «Сан-Антонио» прокомментировали выступление Вембаньямы во 2-й игре Летней лиги
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Болельщики «Сан-Антонио Спёрс» высказались о выступлении новичка команды Виктора Вембаньямы во второй игре в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Его команда встречалась с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и уступила сопернику со счётом 85:90, французский центровой набрал 27 очков.

«Он играл намного более агрессивно сегодня, я хотел, чтобы он действовал чуть агрессивнее, но вы видели, как безумно он сыграл сегодня?» — приводит слова одного из болельщиков Ball Don't Lie в своём аккаунте в «Твиттере».

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«Я думаю, он был хорош сегодня. Он играл лучше, чем вчера», — добавила ещё одна болельщица.

«Ближе к концу игры вы могли видеть, как его удавалось полностью закрыть, и тогда все атаки завершались трёхочковыми в конце времени. Это нехорошо для «Сан-Антонио Спёрс», но индивидуально выступление Вембаньямы было отличным», — добавил третий фанат.

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