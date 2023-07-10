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Йован Буха: Гэйб Винсент перешёл в «Лейкерс», чтобы бороться за чемпионство

Йован Буха: Гэйб Винсент перешёл в «Лейкерс», чтобы бороться за чемпионство
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Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал о причинах, которые побудили защитника Гэйба Винсента перейти из «Майами Хит», дошедшего до финала в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Гэйб Винсент говорит, что выбрал «Лейкерс», потому что хотел присоединиться к конкурентоспособной команде и бороться за чемпионство. Уроженец Модесто, штат Калифорния, также упомянул преимущества близости к дому и выступления за культовую франшизу», — написал Буха в своём «твиттере».

Напомним, 27-летний Винсент заключил контракт на три года с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 33 млн.

В минувшем сезоне плей-офф НБА Винсент набирал 12,7 очка и 3,5 результативной передачи в среднем за игру.

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