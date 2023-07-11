Генменеджер «Лейкерс» высказался по поводу будущего Энтони Дэвиса в команде

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка дал комментарий по поводу одного из лидеров команды Энтони Дэвиса.
«Есть довольно строгие правила коллективного договора, согласно которым я не могу обсуждать такие вещи. Скажу только то, что мы очень высоко ценим Энтони Дэвиса. В прошлом сезоне он показал, как, невзирая на травмы, готов помогать нашей команде играть на высочайшем уровне. Я очень рад, что он является частью нашей команды», — приводит слова Пелинки Bleacher Report.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
Ранее журналист и инсайдер Билл Райтер рассказал о том, что Леброн Джеймс разочарован игрой Дэвиса.
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