Комиссионер НБА рассказал, когда лига планирует увеличить количество команд
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Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о том, что лига может быть расширена после заключения новых контрактов со СМИ.
«Мы перейдём к расширению, как только будут заключены новые медиасделки. В этом нет уверенности, но, как я уже говорил, я считаю естественным, что организации со временем развиваются.
Нет никаких сомнений в том, что Сиэтл вызывает огромный интерес. Это не секрет», — приводит слова Сильвера The Athletic.
Сильвер также хорошо отозвался о Лас-Вегасе, который стал очагом активности НБА. В данный момент здесь проходит Летняя лига, зимой лига проводит свой G League Showcase, а недавно было объявлено, что в декабре следующего года здесь состоится финал первого межсезонного турнира в истории.
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