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Майкл Портер: Трей Янг на данный момент недооценён, он один из лучших плеймейкеров лиги

Майкл Портер: Трей Янг на данный момент недооценён, он один из лучших плеймейкеров лиги
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Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший высказал своё мнение о звёздном разыгрывающем «Атланты Хоукс» Трее Янге.

«Трей Янг один из таких людей, которые всегда будут самими собой, но он не хочет играть роль злодея. Он на самом деле один из добрейших людей вообще. Он вышел из хорошей семьи, он вообще один из моих самых близких друзей в лиге.

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На данный момент он уже недооценён. Он лидировал в лиге по очкам и передачам, а потом не стал участником Матча всех звёзд. Я думаю по уровню игры он может составить конкуренцию любому баскетболиству в лиге. Он отлично понимает игру, он один из лучших плеймейкеров лиги. Также естественно может бросать с очень дальних дистанций. Я играл с ним, я знаю насколько он хорош», — заявил Портер в интервью Bleacher Report.

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