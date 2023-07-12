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Джош Гидди — об «Оклахоме»: у нас набирается очень интересная команда

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди высказался по поводу своей команды в грядущем сезоне НБА.

«У нас набирается очень интересная команда… у нас много ребят, за которыми людям будет приятно наблюдать», — приводит слова Гидди ESPN.

В это межсезонье «Оклахома» заключила трёхлетний контракт со звездой Евролиги, бывшим защитником «Анадолу Эфес», сербом Василие Мицичем. Мицич считается одним из самых успешных баскетболистов Европы, выступающих в данный момент. В составе турецкой команды он дважды выигрывал Евролигу (2021, 2022), оба раза став MVP «Финала четырёх».

Также в команду пришёл Виктор Оладипо, который получил награду «самому прогрессирующему игроку» по итогам сезона-2017/2018.

Также «Оклахоме» достался второй пик драфта. Команда выбрала 21-летнего центрового Чета Холмгрена.