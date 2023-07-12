Ford Mustang, принадлежавший Деннису Родману, выставлен на аукцион

Ford Mustang Saleen SSC 1989 года выпуска, некогда принадлежавший легенде НБА Деннису Родману, выставлен на продажу. Баскетболист был первым владельцем этого автомобиля.

Saleen Mustang SSC был одним из самых почитаемых модифицированных мускул-каров своей эпохи и даже некоторое время удерживал титул самого быстрого и мощного нового Mustang. Всё это благодаря доработанному 5,0-литровому двигателю V8, мощность которого достигала 300 л. с.

Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.