Стивен Эй Смит — о бывшей жене Скотти Пиппена: почему она до сих пор носит эту фамилию?

Известнейший телеведущий ESPN Стивен Эй Смит высказал своё мнение насчёт скандала связанного с бывшей женой экс-игрока «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена Ларсой, которая встречается с сыном легендарного игрока Майкла Джордана Маркусом.

«Бывшей миссис Пиппен на самом деле всё равно. Ей настолько всё равно, что она до сих пор фамилию бывшего мужа. Почему она до сих пор не поменяла её? Дай людям возможность забыть, что ты была женой Скотти. Скотти Пиппен, надеюсь ты понимаешь. Майкл Джордан не одобрил эти отношения. Теперь никто не может заявить, что Скотти обижен на Майкла», — приводит слова Смита Clutch Points.

Напомним, у Джордана напрямую задали вопрос об отношениях Ларсы и Маркуса. Майкл заявил, что не одобряют эти взаимоотношения. Позже Ларса призналась, что её очень травмировали слова легенды НБА.