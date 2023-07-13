Инсайдер НБА встал на защиту Вембаньямы после критики в адрес игрока

Инсайдер НБА Лэндон Бьюфорд высказался по поводу критики в адрес новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

После того, как Виктор Вембаньяма набрал девять очков в первом матчей Летней лиги, он стал объектом шуток в социальных сетях.

«Я думаю, что пора начать определять слово «bust» (провальный – Прим. «Чемпионата»), и тех, кто создал термин «bust». Кто на самом деле виноват, когда игроки не оправдывают надежд? Это писатели/репортёры, скауты и генеральные менеджеры, которые доверяют этим парням, никогда не игравшим в баскетбол в НБА или на профессиональном уровне. Эти люди — неудачники, потому что именно они создают шумиху вокруг игроков. Игрок не может быть виноват. Виноваты люди, которые вкладывали деньги и прогнозировали что-то относительно этих игроков. Вот кто должен быть виноват», — приводит слова Бьюфорда Fadeaway World.