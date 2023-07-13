Инсайдер НБА встал на защиту Вембаньямы после критики в адрес игрока

Инсайдер НБА Лэндон Бьюфорд высказался по поводу критики в адрес новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.
После того, как Виктор Вембаньяма набрал девять очков в первом матчей Летней лиги, он стал объектом шуток в социальных сетях.
«Я думаю, что пора начать определять слово «bust» (провальный – Прим. «Чемпионата»), и тех, кто создал термин «bust». Кто на самом деле виноват, когда игроки не оправдывают надежд? Это писатели/репортёры, скауты и генеральные менеджеры, которые доверяют этим парням, никогда не игравшим в баскетбол в НБА или на профессиональном уровне. Эти люди — неудачники, потому что именно они создают шумиху вокруг игроков. Игрок не может быть виноват. Виноваты люди, которые вкладывали деньги и прогнозировали что-то относительно этих игроков. Вот кто должен быть виноват», — приводит слова Бьюфорда Fadeaway World.
- 13 июля 2023
-
16:02
-
15:28
-
14:49
-
13:57
-
12:54
-
11:37
-
10:43
-
09:59
-
08:40
-
08:09
-
07:51
-
06:57
-
06:51
-
06:17
-
06:01
-
05:41
-
04:17
-
01:02
-
00:07
- 12 июля 2023
-
23:18
-
22:48
-
22:34
-
21:32
-
20:58
-
20:31
-
19:32
-
18:50
-
18:36
-
18:11
-
17:29
-
16:33
-
16:24
-
15:42
-
15:37
-
15:30