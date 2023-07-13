Генменеджер «Пеликанс» сравнил обмен Дэвиса в «Лейкерс» с запросом Лилларда

Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс» Дэвид Гриффин, высказываясь о запросе на обмен со стороны лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, вспомнил об обмене форварда Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс», который «Нью-Орлеан» совершил в 2019 году. Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом продолжения карьеры Лиллард видит «Майами Хит». По мнению Гриффина, «Портленду» сейчас не следует спешить, чтобы иметь возможность получить более выгодные варианты от разных команд.

«Есть шанс, что обмен в другое место, кроме Майами, может принести более интересные варианты. Нам повезло, что сделка, которую мы заключили с «Лос-Анджелесом», подпитывалась всем этим шумом вокруг других команд. Это предоставило нам рычаги воздействия, которых мы, вероятно, не заслуживали», — сказал Гриффин в эфире SiriusXM NBA Radio.

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