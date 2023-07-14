Глен Дэвис: Вембаньяма выглядел как Бемби на площадке, маленькая детка жираф

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Глен Дэвис рассказал как бы ему удалось сдержать новоиспечённого французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму.

«С его ростом, конечно, мне было бы сложно, но что касается его атлетизма, тела? Этот паренёк выглядит как Бемби на площадке, маленькая детка жираф. Я не думаю, что он бы смог перенести всю физическую боль от противостояния со мной», — приводит слова Дэвиса журналист Бен Голливер в своих социальных сетях.

10 июля Вембаньяма провёл вторую игру в Летней лиге. Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды. Он заработал 27 очков.

Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.