Глен Дэвис: Вембаньяма выглядел как Бемби на площадке, маленькая детка жираф

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Глен Дэвис рассказал как бы ему удалось сдержать новоиспечённого французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму.
«С его ростом, конечно, мне было бы сложно, но что касается его атлетизма, тела? Этот паренёк выглядит как Бемби на площадке, маленькая детка жираф. Я не думаю, что он бы смог перенести всю физическую боль от противостояния со мной», — приводит слова Дэвиса журналист Бен Голливер в своих социальных сетях.
10 июля Вембаньяма провёл вторую игру в Летней лиге. Французский новичок «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком команды. Он заработал 27 очков.
Ранее француз заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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