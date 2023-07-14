Пол Пирс: «Майами Хит» с Дэмьеном Лиллардом не пройдёт и первый раунд плей-офф

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс низко оценил шансы «Майами Хит» в следующем сезоне в случае обмена звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Эта команда с Дэмьеном Лиллардом не пройдёт и первый раунд плей-офф. Вы должны понимать, что основная причина, почему они смогли дойти до финала в минувшем сезоне, — это их глубина, где каждый баскетболист прыгнул выше головы.

Если произойдёт обмен на Лилларда, то все герои прошлого плей-офф уйдут. Они и так уже потеряли Гэйба Винсента и Макса Страса.

Не забывайте, что «Майами» пробился в плей-офф через плей-ин. А ещё они потеряли лидера раздевалки Юдониса Хаслема», — заявил Пирс в эфире Showtime Basketball.

В минувшем сезоне «Майами» дошёл до финала НБА, где уступил «Денвер Наггетс» в серии со счётом 2-4.