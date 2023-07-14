Горан Драгич: моё главное желание — вернуться в «Майами Хит»
Поделиться
Словенский разыгрывающий Горан Драгич высказался о желании вернуться в «Майами Хит», где провёл шесть сезонов и был участником финала 2020 года.
«Моё главное желание — вернуться в «Майами Хит». Сейчас все ждут, когда произойдёт или не произойдёт обмен Лилларда, так что многие выжидают, чтобы сделать следующий шаг. Когда обмен произойдёт, сразу следом состоятся следующие сделки.
Я нахожусь в контакте с парой команд, вы увидите в новостях, что будет дальше.
Майами — мой дом. Два моих ребёнка учатся там в школе. Там всем хорошо. Я провёл лучшие семь лет карьеры в «Майами» и думаю вернуться туда напоследок — это было бы вишенкой на торте. Это было бы феноменально. Посмотрим, выйдет ли», — приводит слова Драгича Basket News.
Комментарии
- 14 июля 2023
-
16:25
-
16:02
-
15:31
-
14:49
-
14:44
-
14:06
-
13:40
-
12:34
-
11:54
-
11:27
-
10:54
-
10:37
-
10:29
-
09:25
-
07:54
-
00:49
- 13 июля 2023
-
23:43
-
22:50
-
21:36
-
20:34
-
19:43
-
18:48
-
17:59
-
16:02
-
15:28
-
14:49
-
13:57
-
12:54
-
11:37
-
10:43
-
09:59
-
08:40
-
08:09
-
07:51
-
06:57
Партнерский контент