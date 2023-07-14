Горан Драгич: моё главное желание — вернуться в «Майами Хит»

Словенский разыгрывающий Горан Драгич высказался о желании вернуться в «Майами Хит», где провёл шесть сезонов и был участником финала 2020 года.

«Моё главное желание — вернуться в «Майами Хит». Сейчас все ждут, когда произойдёт или не произойдёт обмен Лилларда, так что многие выжидают, чтобы сделать следующий шаг. Когда обмен произойдёт, сразу следом состоятся следующие сделки.

Я нахожусь в контакте с парой команд, вы увидите в новостях, что будет дальше.

Майами — мой дом. Два моих ребёнка учатся там в школе. Там всем хорошо. Я провёл лучшие семь лет карьеры в «Майами» и думаю вернуться туда напоследок — это было бы вишенкой на торте. Это было бы феноменально. Посмотрим, выйдет ли», — приводит слова Драгича Basket News.