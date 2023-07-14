Горан Драгич: сегодня ты в «Майами», а уже завтра — в «Мемфисе», так работает бизнес в НБА

Словенский разыгрывающий Горан Драгич поделился мыслями по поводу того, как часто меняется состав команд в НБА, как часто баскетболисты оказываются в новых командах.

«Необходимо понимать, что НБА — это бизнес, в конце концов решает только результат. «Хит» великолепно провели минувший сезон, а сейчас у них уже поменялась половина команды. Это тяжёлая реальность, которая известна каждому игроку лиги. Сегодня ты можешь быть в «Майами», а завтра уже можешь оказаться в «Мемфисе», так работает бизнес в НБА», — приводит слова Драгича Basket News.

За всю карьеру в лиге Драгич сменил уже семь команд. Он выступал за «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторс», «Бруклин Нетс», «Чикаго Буллз» и «Милуоки Бакс».