Горан Драгич: сегодня ты в «Майами», а уже завтра — в «Мемфисе», так работает бизнес в НБА
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Словенский разыгрывающий Горан Драгич поделился мыслями по поводу того, как часто меняется состав команд в НБА, как часто баскетболисты оказываются в новых командах.
«Необходимо понимать, что НБА — это бизнес, в конце концов решает только результат. «Хит» великолепно провели минувший сезон, а сейчас у них уже поменялась половина команды. Это тяжёлая реальность, которая известна каждому игроку лиги. Сегодня ты можешь быть в «Майами», а завтра уже можешь оказаться в «Мемфисе», так работает бизнес в НБА», — приводит слова Драгича Basket News.
За всю карьеру в лиге Драгич сменил уже семь команд. Он выступал за «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторс», «Бруклин Нетс», «Чикаго Буллз» и «Милуоки Бакс».
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