Дуэйн Уэйд инвестировал в клуб «Чикаго Скай» из женской НБА

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд инвестировал в команду «Чикаго Скай», выступающую в женской Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN US.

По информации источника, 13-кратный участник Матчей всех звёзд таким образом решил помочь команде из родного города. Уэйд присоединился к группе собственников франшизы. Дуэйн стал последним высокопоставленным инвестором лиги за всю её 27-летнюю историю.

Ранее 41-летний Уэйд посетил игру команды и встретился с баскетболистками после матча. Спортсменки позднее отмечали, что Уэйд говорил о том, что больше игроков Национальной баскетбольной ассоциации должны помогать женской лиге.

Напомним, Дуэйн Уэйд завершил карьеру игрока в 2019 году после 16 сезонов, проведённых в НБА.