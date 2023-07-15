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Баркли: Браун проделал огромную работу, я рад за «Сакраменто», у них отличная фанбаза

Баркли: Браун проделал огромную работу, я рад за «Сакраменто», у них отличная фанбаза
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Член Зала славы НБА Чарльз Баркли высказался о «Сакраменто Кингз».

«Главный тренер команды Майк Браун проделал огромную работу… Я действительно рад за «Сакраменто», потому что у них отличная фанбаза, и для НБА намного лучше, когда дела у «Сакраменто» идут хорошо.

Тренер Браун проделал потрясающую работу, ДеАарон Фокс был фантастическим, очевидно, Сабонис заслуженно получил новый контракт. Но то, что с командой делает тренер Браун, просто фантастика. Это здорово для НБА», — приводит слова Баркли Aroyalpain.

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В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» занял третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде плей-офф.

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