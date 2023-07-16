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Джейсон Тейтум — Гранту Уильямсу: я надеру твой зад, когда мы будем играть с «Далласом»

Джейсон Тейтум — Гранту Уильямсу: я надеру твой зад, когда мы будем играть с «Далласом»
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Бывшие партнёры по «Бостон Селтикс» форварды Джейсон Тейтум и Грант Уильямс встретились за ужином, где обменялись дружеским «треш-током». Уильямс перешёл в «Даллас Маверикс» в результате трёхстороннего обмена 6 июля 2023 года.

«Я надеру тебе зад, когда мы будем играть с «Далласом», ты меня понял?», — приводит слова Тейтума Boston Globe.

«Ты не можешь смещаться налево. Я буду очень жесток с тобой, а ты будешь только и делать, что жаловаться рефери», — ответил Тейтум Уильямс.

В результате обмена Уильямса в «Даллас» защитник Реджи Баллок отправится в «Сан-Антонио Спёрс», а «Бостон Селтикс» получит несколько пиков второго раунда драфта.

Уильямс, как и Тейтум, был задрафтован «Бостон Селтикс», где провёл первые четыре сезона своей карьеры.

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