Джейсон Тейтум — Гранту Уильямсу: я надеру твой зад, когда мы будем играть с «Далласом»
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Бывшие партнёры по «Бостон Селтикс» форварды Джейсон Тейтум и Грант Уильямс встретились за ужином, где обменялись дружеским «треш-током». Уильямс перешёл в «Даллас Маверикс» в результате трёхстороннего обмена 6 июля 2023 года.
«Я надеру тебе зад, когда мы будем играть с «Далласом», ты меня понял?», — приводит слова Тейтума Boston Globe.
«Ты не можешь смещаться налево. Я буду очень жесток с тобой, а ты будешь только и делать, что жаловаться рефери», — ответил Тейтум Уильямс.
В результате обмена Уильямса в «Даллас» защитник Реджи Баллок отправится в «Сан-Антонио Спёрс», а «Бостон Селтикс» получит несколько пиков второго раунда драфта.
Уильямс, как и Тейтум, был задрафтован «Бостон Селтикс», где провёл первые четыре сезона своей карьеры.
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