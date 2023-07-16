Форвард сборной России Данила Походяев покинул «Парму-Пари»

Российский форвард Данила Походяев (22 года, 204 см) воспользовался опцией выхода из контракта с «Пармой-Пари». Форвард продолжит карьеру в другом клубе Единой лиги ВТБ, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В прошедшем сезоне Походяев принял участие в 32 играх чемпионата, в которых в среднем он набирал 7,9 очка, 4,2 подбора и 0,7 передачи за игру.

Походяев начал заниматься баскетболом в барнаульской ДЮСШ «Победа», с 2014 по 2017 год занимался в СШОР «АлтайБаскет». Позднее Данила перешёл в ЦСКА и выступал за молодёжные команды армейцев.

Походяев дважды становился чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ. До перехода в «Парму» форвард провёл сезон в баскетбольном клубе «Темп-СУМЗ-УГМК», который выступает в Суперлиге-1.