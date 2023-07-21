Блогеру запретили посещение любых мероприятий под эгидой НБА из-за поведения на матче WNBA
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Ютубер Джидон Адамс, более известный как JiDion, получил запрет на участие во всех мероприятиях, связанных с НБА, из-за своего недавнего видео. Об этом сообщает Dexerto. JiDion задокументировал собственные выходки во время матча WNBA (Женская национальная баскетбольная ассоциация), в том числе сон в первом ряду. Кроме того, в одном из эпизодов игры мяч ушёл в аут как раз в том месте, где находился ютубер. После этого он схватил мяч и вместо того, чтобы вернуть его судье, совершил бросок по кольцу (смазав).
Адамса и ранее отстраняли от посещения спортивных мероприятий: однажды его увели с Открытого чемпионата США за стрижку во время матча.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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