Блогеру запретили посещение любых мероприятий под эгидой НБА из-за поведения на матче WNBA

Ютубер Джидон Адамс, более известный как JiDion, получил запрет на участие во всех мероприятиях, связанных с НБА, из-за своего недавнего видео. Об этом сообщает Dexerto. JiDion задокументировал собственные выходки во время матча WNBA (Женская национальная баскетбольная ассоциация), в том числе сон в первом ряду. Кроме того, в одном из эпизодов игры мяч ушёл в аут как раз в том месте, где находился ютубер. После этого он схватил мяч и вместо того, чтобы вернуть его судье, совершил бросок по кольцу (смазав).

Адамса и ранее отстраняли от посещения спортивных мероприятий: однажды его увели с Открытого чемпионата США за стрижку во время матча.

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