Гомельский рассказал, как Шакил О'Нил бросал штрафные из-под юбки

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал о том, как легендарный центровой Шакил О'Нил бросал штрафные из-под юбки.

«Выполнение штрафных бросков с высоким процентом реализации требует огромного количества повторений на тренировках. Выбор способа исполнения штрафного броска зависит от рекомендации тренера еще на уровне начального обучения и преференций самого игрока. Работа над штрафными бросками очень нудная и неэмоциональная. Необходимо терпение и целеустремленность.

На той тренировке команды Луизиана Стейт, что я видел в 1991 году в Батон Руже, Шакил выполнил несколько штрафных из-под юбки (все мимо). Но это была такая шутка. Вся команда смеялась. На моей памяти Янис Круминьш, Яау Липсо выполняли по 200-300 своих «старомодных» штрафных в день, вырабатывая сверхстабильный стереотип движений», — написал Гомельский на своём сайте.