Кириленко рассказал, сколько ещё лет Россия не будет участвовать на чемпионатах мира

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что сборная России не сможет принимать участия в мировых первенствах ещё на протяжении трёх-четырёх лет.

«Мы постоянно находимся в контакте с международными коллегами. Я думаю, что пока политическое напряжение не спадет, нас три-четыре года не будет на чемпионатах мира. Для резерва это гораздо большая проблема, чем для взрослых, потому что мы должны давать детям возможность спарринга со спортсменами из других стран. Только так можно вырастить ребят, которые будут играть на уровень выше.

Пока сейчас цикл из пяти лет пройдет в странах, которые на сегодняшний день находятся в недружественной позиции и не хотят видеть российских атлетов. Особенно, пока идет некая политическая история, идет военный конфликт. Дальше, если мы раскроем эту тему: визы, логистика, безопасность спортсменов. Условно, если сейчас скажут: «Мы вас пускаем обратно», — то, во-первых, или не дадут визу, а во-вторых, невозможно гарантировать безопасность из-за возможных провокаций. Приедут ребята с надписями «Россия» в страну, где идет очень большое давление и неприятие, некое даже русофобство», — приводит слова Кириленко РБК.