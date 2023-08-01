Джамал Кроуфорд считает, что Деррик Роуз может вернуться на прежний уровень в этом году

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказал мнение о том, что знаменитый разыгрывающий Деррик Роуз может вернуться на свой прежний уровень в предстоящем сезоне НБА.

«Если вы хотите обсудить игрока, который способен совершить камбэк в следующем сезоне, то у меня в уме только Деррик Роуз.

Прошлый сезон он провёл без травм, но из-за нехватки игрового времени он не смог показать весь свой потенциал. Я верю, что в «Мемфисе» у него появится такая возможность, особенно пока Джа Морэнт будет отбывать свою дисквалификацию в качестве зрителя», — приводит слова Кроуфорда Sportskeeda.

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP. В 21 год он был лидером команды, которая доминировала в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое трио в «Хит».