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Джамал Кроуфорд считает, что Деррик Роуз может вернуться на прежний уровень в этом году

Джамал Кроуфорд считает, что Деррик Роуз может вернуться на прежний уровень в этом году
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказал мнение о том, что знаменитый разыгрывающий Деррик Роуз может вернуться на свой прежний уровень в предстоящем сезоне НБА.

«Если вы хотите обсудить игрока, который способен совершить камбэк в следующем сезоне, то у меня в уме только Деррик Роуз.

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Прошлый сезон он провёл без травм, но из-за нехватки игрового времени он не смог показать весь свой потенциал. Я верю, что в «Мемфисе» у него появится такая возможность, особенно пока Джа Морэнт будет отбывать свою дисквалификацию в качестве зрителя», — приводит слова Кроуфорда Sportskeeda.

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP. В 21 год он был лидером команды, которая доминировала в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое трио в «Хит».

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