«Мы выкинули план в середине первой четверти». Пол Джордж вспомнил 50-очковую игру Карри

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился впечатлениями от игры в минувшем сезоне, где звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 50 очков против команды из южной Калифорнии.

«Видеть игру Карри — настоящий спектакль. То, как он может исполнять такие дальние, сложные броски…

В прошлом сезоне мы играли против него. Я думал, я его закрою, ибо он был на мне в защите. Постарался быть агрессивнее с ним, самому проходить быстро заслоны в защите, сказал Зубацу (центровой «Клипперс» — Прим. «Чемпионата»), что сам буду обороняться и бегать за Карри во время заслонов.

В итоге ничего не вышло, а уже в середине первой четверти тренер отказался от плана и сказал мне больше не держать Стефена», — рассказал Джордж на подкасте PodcastPShow.

Стефен набрал 50 очков против «Лос-Анджелеса» 24 марта 2023 года. Несмотря на отличный перформанс «парусники» одержали верх в матче со счётом 134:126.