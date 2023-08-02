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Сборная Канады показала свои тренировки в преддверии ЧМ-2023

Сборная Канады по баскетболу показала, как команда готовится к предстоящему чемпионату мира.

Сборная Канады наигрывает комбинации в преддверии ЧМ-2023:

Стоит отметить, что участие одного из лидеров команды, Джамала Маррея, на данный момент находится под вопросом.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Состав сборной Канады на подготовительный тренировочный лагерь к чемпионату мира — 2023

Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

Джамал Маррей («Денвер Наггетс»)

Ар Джей Барретт («Нью-Йорк Никс»)

Диллон Брукс («Хьюстон Рокетс»)

Лу Дорт («Оклахома-Сити Тандер»)

Никил Александер-Уолкер («Миннесота Тимбервулвз»)

Келли Олиник («Юта Джазз»)

Дуайт Пауэлл («Даллас Маверикс»)

Зак Эдей (университет Purdue)

Ошэй Бриссетт («Бостон Селтикс»)

Кори Джозеф («Голден Стэйт Уорриорз»)

Кевин Пангос («Олимпия Милан»)

Кассиус Робертсон («Скарборо Шутинг Старз»)

Фил Скрабб («Ниагара Ривер Лайонс»)

Томас Скрабб («Оттава Блэкджекс»)