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Представлен рейтинг сборных, участвующий на чемпионате мире — 2023, США — вторые

Представлен рейтинг сборных, участвующий на чемпионате мире — 2023, США — вторые
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Издание Basketball Forever представило рейтинг национальных команд, участвующих на чемпионате мира — 2023.

Топ-10 сильнейших команд чемпионата мира по баскетболу — 2023 по версии Basketball Forever:

1. Франция
2. США
3. Австралия
4. Испания
5. Словения
6. Канада
7. Германия
8. Финляндия
9. Литва
10. Италия

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

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