Представлен рейтинг сборных, участвующий на чемпионате мире — 2023, США — вторые

Издание Basketball Forever представило рейтинг национальных команд, участвующих на чемпионате мира — 2023.

Топ-10 сильнейших команд чемпионата мира по баскетболу — 2023 по версии Basketball Forever:

1. Франция

2. США

3. Австралия

4. Испания

5. Словения

6. Канада

7. Германия

8. Финляндия

9. Литва

10. Италия

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).