Чемпион НБА Тейтум дал напутствие своему бывшему однокласснику Мэттью Ткачуку

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал напутствие своему бывшему однокласснику нападающему «Флориды» Мэттью Ткачуку. Оба спортсмена учились в частной католической школе «Шаминад» в Сент-Луисе, которая, несмотря на свой религиозный статус, гораздо больше известна своими выпускниками-спортсменами. В хоккее среди них можно отметить Пола Штястны, Бена Бишопа, бывшего защитника клубов НХЛ и «Торпедо» Криса Уайдмана.

«Эй, Ткачук. Заканчивай дело завтра. Один парень из школы Сент-Луиса уже стал чемпионом. Время стать второму», — цитирует Тейтума B/R Open Ice.

Пятый матч серии финала Кубка Стэнли состоится в ночь на 19 июня и начнётся в 3:00 мск. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».