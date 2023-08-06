Гомельский: уход Шведа из ЦСКА был ожидаемым
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Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу ухода российского разыгрывающего Алексея Шведа из ЦСКА.
«Уход Шведа из ЦСКА был ожидаемым. Клуб не мог больше платить такую высокую зарплату Алексею, а на сокращение ни агент Шведа, ни сам Алексей не соглашались. А будет ли это расставание ослаблением команды или, наоборот, усилением, покажет только чемпионат ЕЛ ВТБ. Швед — великолепный мастер и он сможет проявить себя в любой команде», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в начале августа стало известно об уходе 34-летнего Шведа из ЦСКА, за который он выступал с 2021 года. В рамках Единой лиги ВТБ игрок набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.
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