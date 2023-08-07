Гомельский высказался по поводу новичка УНИКСа Исмаэля Бако

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу центрового Исмаэля Бако, перешедшего в УНИКС.
«Исмаэль Бако является очень хорошим центровым с отменными физическими данными и высокой мотивацией. Уверен, что Перасович найдёт возможность полностью раскрыть талант Бако в играх чемпионата ЕЛ ВТБ», — написал Гомельский на своём сайте.
В 33 матчах Евролиги Бако в среднем за встречу набирал 6,1 очка и 2,6 подбора при 67,6% с игры. Его показатели в чемпионате Италии – 4,6 очка, 4,1 подбора и 61,8% с игры.
Напомним, в минувшем сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ, выиграв финальную серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1. Для УНИКСа это был первый титул в турнире. Ранее казанцы четыре раза становились серебряными призёрами Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016 и 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019 и 2021/2022).
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