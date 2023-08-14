Алекса Новакович перешёл в «Пари НН»

Сербский форвард Алекса Новакович стал игроком «Пари Нижний Новгород», сообщает официальный сайт клуба.
Алекса Новикович родился 30 августа 1996 года в Белграде. Заниматься баскетболом он начал в системе сербских молодёжных команд таких клубов, как «Шабац» и «Жарково Белград», а в 18 лет переехал в США. В 2014-2015 годах Алекса учился и играл в школе «Финдлэй Преп», штат Невада. В следующем году он присоединился к команде «Пантеры» Университета Восточного Иллинойса. В том сезоне он успел принять участие в восьми играх NCAA, после чего решил вернуться в Европу и начать там профессиональную карьеру.
В 2016-2017 Новакович выступал в Италии за команды «Ортона» и «Акилано» из третьего дивизиона местного чемпионата. В 2017-м состоялось его возвращение на родину. Начиная с сезона-2017-2018 Алекса выступал исключительно за сербские клубы:
2017-2019 — «Младость Земун»
2019-2020 — «Нови Пазар»
2020-2023 — «Борац Чачак»
Последние две команды играли не только в чемпионате Сербии, но и в Адриатической Лиге. В 2020 году Алекса был признан лучшим игроком недели ABA Лиги. Его статистика в предыдущем сезоне составила:
13,8 очка (50% с игры, 45,2% трехочковых), 4 подбора, 2,2 передачи в чемпионате Сербии.
9,6 очка (52,2% с игры, 32,7; трехочковых), 4,7 подбора в Адриатической лиге.
В 2022-м Алекса впервые получил приглашение в национальную сборную. Перед июньскими матчами 2022 года квалификации Кубка мира — 2023 главный тренер Светислав Пешич включил его в расширенный состав.
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