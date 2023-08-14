«Будет сокращено время атаки». Гомельский назвал перечень изменений в правилах баскетбола

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу изменений в правилах баскетбола, которые, по его мнению, произойдут в ближайшем будущем.
«Размышляя о будущем моего любимого вида спорта, я всегда начинаю с правил игры. Мне кажется, что ближайшие изменения уже назрели. Будет сокращено время на атаку с 24 секунд до 18, а потом и 15 секунд. Будут разрешены замены по ходу игры, то есть без остановки времени. Для этого у судейского столика должна быть создана специальная зона для замен. Надеюсь, что и размеры площадки будут немного увеличены. Таким образом увеличится скорость атак и результативность.
Очень рассчитываю на то, что правила игры в конце концов будут унифицированы. ФИБА, НБА, NCAA будут проводить соревнования по единым правилам. А вот какие [нужны] изменения, влияющие на восприятие болельщиков с трибун и у экранов, я не могу сформулировать. Но ведь спортивное соревнование проводится в первую очередь именно для зрителей. Значит, необходимо думать о них», — написал Гомельский на своём сайте.
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