«Легенды не умирают». Дуайт Ховард опубликовал пост, посвящённый Коби Брайанту

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил легендарному баскетболисту Коби Брайанту.

«Легенды не умирают. Ещё один год, чтобы отметить наследие, которое ты оставил для всех нас, чтобы мы могли оценить его по достоинству», — написал Ховард.

Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью Джианной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.

«Чемпионат» собрал главные моменты в карьере Коби Брайанта: