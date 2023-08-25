«Для нас это не впервой». Тайриз Макси — о возможном уходе Хардена из «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси прокомментировал последние новости, связанные со звёздным одноклубником, разыгрывающим Джеймсом Харденом. В частности, Макси отреагировал на тот факт, что Харден попросил обмена у руководства клуба.
«Для нас это не впервой. Это, конечно, безумие — так говорить», — приводит слова Макси Liberty Ballers.
Таким образом, Тайриз намекнул на ситуацию с разыгрывающим Беном Симмонсом, покинувшим «Филадельфию» в феврале 2022 года в результате обмена.
Напомним, ранее 33-летний Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 тыс. за слова о нежелании работать с Мори, назвав его «лжецом» и отметив, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
Профсоюз игроков НБА планирует оспорить штраф организации в размере $ 100 тыс., наложенный на разыгрывающего.
Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:
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