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Канада одержала разгромную победу над Францией на старте чемпионата мира

Канада одержала разгромную победу над Францией на старте чемпионата мира
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Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы Н прошёл матч между сборными Канады и Франции. Победу во встрече одержали канадские баскетболисты. Игра завершилась со счётом 95:65.

В составе победителей отличился разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он добавил в копилку своей команды дабл-дабл из 27 очков, 13 подборов и шести передач. В составе сборной Франции лучшую результативность продемонстрировал защитник Эван Фурнье, набравший 21 очко.

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 16:30 МСК
Канада
Окончен
95 : 65
Франция
Канада: Гилджес-Александер - 27, Олиник - 18, Александер-Уолкер - 12, Брукс - 12, Дорт - 7, Пауэлл - 6, Барретт - 5, Александер - 5, Эджим - 3, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс
Франция: Фурнье - 21, де Коло - 12, Лессор - 12, Гобер - 8, Франсиско - 5, Ябуселе - 4, Уаттара - 2, Окобо - 1, Батюм, Тарпей, Кординье, Фалль

В группе Н также выступают национальные команды Латвии и Ливана. Свой матч они уже провели. Победу со счётом 109:70 одержала сборная Латвии.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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