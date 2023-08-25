Канада одержала разгромную победу над Францией на старте чемпионата мира

Сегодня, 25 августа, стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы Н прошёл матч между сборными Канады и Франции. Победу во встрече одержали канадские баскетболисты. Игра завершилась со счётом 95:65.
В составе победителей отличился разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он добавил в копилку своей команды дабл-дабл из 27 очков, 13 подборов и шести передач. В составе сборной Франции лучшую результативность продемонстрировал защитник Эван Фурнье, набравший 21 очко.
В группе Н также выступают национальные команды Латвии и Ливана. Свой матч они уже провели. Победу со счётом 109:70 одержала сборная Латвии.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 25 августа 2023
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