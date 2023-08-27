Тренер Франции признал, что выступление на ЧМ-2023 – крупнейший провал в истории

Главный тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле высказался по поводу выступления своей команды на чемпионате мира.

«Крупнейший провал в истории? Пожалуй. Особенно учитывая то, какой командой мы стали. Но это также напоминает нам о смирении. Я не делал громких заявлений до начала турнира, но мы не имеем права выступать таким образом на турнирах мирового масштаба», — приводит слова Колле France Info.

Напомним, сегодня французы уступили в матче с Латвией, имея преимущество в 12 очков перед заключительной четвертью. В 1-м туре команда с разгромным счётом проиграла канадцам — 65:95.

Заключительный матч группового этапа французы проведут с Ливаном, который также уступил в первых двух встречах чемпионата.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.