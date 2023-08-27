Гобер о вылете Франции: космические решения отстойных судей. Не пойму, что они тут делают

Один из лидеров сборной Франции Руди Гобер дал комментарий по поводу поражения сборной Латвии во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2023.

«Мы ошеломлены, это тяжелое поражение для нас. Мы начали игру хорошо, с правильным настроем, но нам снова не хватило дисциплины: подборы, фолы. Мелочи, которые в конечном итоге играют решающую роль. Латвия выполняла правильные броски, когда это было необходимо.

А еще они получали космические решения в свою пользу от отстойных судей. Я вообще не понимаю, что они тут делают, если честно. Неспортивное поведение уже просто невероятно, мой фол в конце…

В любом случае, мы проигрываем не из-за этого. Что бы ни случилось, Латвия заслужила свое место, они играли лучше нас, но, несмотря на это, мне понравилось, в каком состоянии мы находились большую часть игры. Нам всем нужно посмотреть на себя в зеркало. Есть вещи, о которых я буду говорить позже. Конечно, есть злость, мы не там, где должны быть, но я надеюсь, что мы извлечем из этого уроки.

Сборная Франции не прошла дальше первого этапа Кубка мира, и это не то, чего мы ожидали. Еще раз повторюсь, мы должны учиться, у нас нет другого выбора. Мы обязаны вернуться в следующем году более сильными. Мы должны многое продумать для следующего года», — приводит слова Гобера L'Equipe.