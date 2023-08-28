«Пари НН» подписал контракт с американским защитником

«Пари Нижний Новгород» подписал контракт с американским защитником Брайоном Алленом.

Брайон Аллен родился 1 мая 1992 года в городе Верхний Мальборо, штат Мэриленд. Окончил школу Сент Томас Мор в Коннектикуте, а затем поступил в Джордж Мэйсон Колледж, где провёл четыре года с 2010-го по 2014-й, выступая в NCAA за местную команду «Патриоты». Лучшую статистику Брайон показал в выпускной сезон — 15,4 очка, 3,9 подбора и три передачи в 29 матчах.

Официальная карьера началась для Аллена в сезоне-2014/2015 в польском клубе «Старт Люблин», где ему сразу удалось привлечь к себе внимание солидной статистикой — 19,2 очка, 3,9 подбора, 4,3 передачи, 1,2 перехвата.

В сезоне-2022/2023 Аллен впервые появился в Единой лиге ВТБ в составе «Пармы». За пермский клуб он успел провести 12 матчей и отметился статистикой в 16,8 очка (54,7% двухочковых, 42,2% трёхочковых), 4,5 подбора, 3,8 передачи, 1,7 перехвата. Причём в личной встрече с «Пари НН» он оформил 24 очка, семь подборов, семь передач и два перехвата.