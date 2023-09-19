Бывший игрок «Химок» Стефан Йович подписал контракт с «Валенсией»

«Валенсия» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником сборной Сербии Стефаном Йовичем.

Как сообщается, 32-летний игрок подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Йович выступал за другой испанский клуб «Сарагосу». Также Стефан был одним из ключевых игроков сборной Сербии на чемпионате мира по баскетболу — 2023. В среднем он набирал 5,9 очка и 5,6 передачи за игру и помог своей команде завоевать серебряные медали.

На протяжении карьеры Йович представлял цвета таких клубов, как «Црвена Звезда», «Бавария», «Химки» и «Панатинаикос».

Ранее в текущее межсезонье «Валенсия» пополнила состав шестью игроками: Брэндон Дэвис, Дамьен Инглис, Семи Оджелие, Нейт Реуверс, Кассиус Робертсон и Бубакар Туре.