Бывший игрок «Химок» Стефан Йович подписал контракт с «Валенсией»
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«Валенсия» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником сборной Сербии Стефаном Йовичем.
Как сообщается, 32-летний игрок подписал с клубом контракт до лета 2025 года.
В минувшем сезоне Йович выступал за другой испанский клуб «Сарагосу». Также Стефан был одним из ключевых игроков сборной Сербии на чемпионате мира по баскетболу — 2023. В среднем он набирал 5,9 очка и 5,6 передачи за игру и помог своей команде завоевать серебряные медали.
На протяжении карьеры Йович представлял цвета таких клубов, как «Црвена Звезда», «Бавария», «Химки» и «Панатинаикос».
Ранее в текущее межсезонье «Валенсия» пополнила состав шестью игроками: Брэндон Дэвис, Дамьен Инглис, Семи Оджелие, Нейт Реуверс, Кассиус Робертсон и Бубакар Туре.
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