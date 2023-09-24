«Олимпиакос» подписал контракт с Игнасом Браздейкисом

Атакующий защитник сборной Литвы Игнас Браздейкис продолжит карьеру в «Олимпиакосе», сообщает официальный сайт греческого клуба. По сведениям источника, литовец подписал контракт с «Олимпиакосом» сроком на три года.
Игнас Браздейкис
Фото: БК «Олимпиакос»
В прошлом сезоне игрок выступал за «Жальгирис», за который провёл 35 матчей в Евролиге, набирая в среднем за игру 11,6 очка и собирая по 2,9 подбора.
Напомним, на драфте 2019 года Браздейкиса выбрал во втором раунде под общим 47-м пиком «Сакраменто Кингз». При этом команда практически сразу же обменяла баскетболиста в «Нью-Йорк Никс». Также Игнас успел побывать в «Филадельфии Сиксерс» и «Орландо Мэджик». В составе «магических» игрок провёл 42 матча в сезоне-2021/2022.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Олимпиакос» выкупит действующее соглашение баскетболиста с «Жальгирисом» за € 500 тыс.
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